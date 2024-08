Yōkai oltre la mostra. Creature horror e cultura del sake

Questo fine settimana la mostra Yōkai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi, in corso al Museo degli Innocenti di Firenze, ospiterà due eventi collaterali: oggi alle 17, Fabio Valerio, capo redattore della testata online Mondo Japan, terrà la conferenza ’Yōkai, mostri e creature horror negli anime’, introducendo i visitatori nell’universo horror dei mostri giapponesi, mentre domani alle 16, Giovanni Baldini, fondatore proprio a Firenze della prima Scuola Italiana Sake, animerà l’incontro Storia e leggende sul sake giapponese.

Il folklore nipponico pullula di entità misteriose che, nel tempo, hanno dato vita a innumerevoli leggende. Nel suo incontro, Fabio Valerio, apre il sipario su questa realtà fatta di storie, leggende e mistero, raccontando come queste creature abbiano catturato l’attenzione di disegnatori e mangaka di fama internazionale che, con la loro arte, le hanno trasformate in opere cult come ’Devilman’, ’Bern il mostro umano’ ed ’Hell’s Girl’, dando origine ad una vastissima transcultura dei mostri e dell’horror. Moltissimi, inoltre, i remake e le trasformazioni che queste creature hanno subito, ad esempio, nei film di Hayao Miyazaki, o le rivisitazioni apocalittiche con contenuti fantascientifici.

Il sake, in Giappone noto anche come nihonshu, è una bevanda alcolica tradizionale, ottenuta dalla fermentazione del riso. La sua storia risale a oltre 2000 anni fa, e Giovanni Baldini la racconterà sin dai primi riferimenti documentati che emergono durante il periodo Yayoi (300 a.C. - 300 d.C.). Per partecipare agli eventi collaterali di Yōkai occorre prenotarsi scrivendo a [email protected]. Tutti gli incontri sono a ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso. Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato con un biglietto di 5 euro. Tutte le informazioni su www.mostrigiapponesi.it.