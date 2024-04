Workshop di recitazione per attori e attrici

Si cercano 28 partecipanti tra i 20 e i 35 anni residenti in Toscana per un workshop gratuito di recitazione sulla tecnica Meisner che si svolgerà dall’8 al 13 aprile dentro la struttura Manifattura Tabacchi. Saranno formati due gruppi di lavoro uno la mattina (10-14) e uno il pomeriggio (16-20). Per entrare nel processo di selezione, si deve inviare una email a [email protected] con curriculum, telefono e una fotografia di primo piano rivolta verso l’obiettivo. Il workshop è rivolto a tutti quegli attori e attrici professionisti o in via di professionalizzazione con fame, passione, curiosità, spirito di rischio ed essere impegnati in una formazione professionale. Il progetto ha il sostegno di Regione Toscana – Giovanisì, Teatro Puccini, Manifattura Tabacchi e dell’Associazione Culturale Momento 365.