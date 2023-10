Weekend con delitto all’Antico Spedale del Bigallo

Dopo la pausa estiva, ripartono le attività del collettivo di scrittori, master e giocatori fiorentini "Effetto Giallo". Il format originale prevede una esperienza immersiva nella quale ciascun giocatoreinterpreta in prima persona il personaggio di una storia gialla ed è chiamato poi a risolverne il mistero. Il prossimo evento si terrà il 4 e 5 novembre all’Antico Spedale del Bigallo, un antico edificio alle porte di Firenze, dove già dal XIII secolo pellegrini e viandanti cercavano un riparo. Oggi, restaurato e adibito a strutture ricettiva, resta un’esperienza di viaggio unico, mantenendo la sua caratteristica atmosfera medievale. I partecipanti passeranno 24 ore nel antico edificio per riuscire a svelare la trama di cui essi stessi sono protagonisti. L’esperienza è adatta a tutti, basta essere disposti a mettersi in gioco con un po’ di ironia e molta intelligenza. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social di Effetto Giallo