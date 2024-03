Web e mail. Le ’istruzioni’ per l’uso

"Utilizzo consapevole dello smartphone", "ABC del computer. Come si usa e a che cosa serve" e "Email. Gestione della casella di posta" sono i titoli dei tre nuovi corsi che si svolgeranno il 18 marzo, il 15 aprile e il 20 maggio al Punto Digitale Facile Se-Sto Connesso. Svolte in piccoli gruppi al massimo di cinque persone, le lezioni si terranno alla Biblioteca Ragionieri su due turni: il primo dalle 16 alle 17,30 e il secondo dalle 17,30 alle 19. Non solo corsi: Se-Sto Connesso (che fa parte della rete regionale finanziata coi fondi Pnrr) offre l’opportunità di ricevere supporto personalizzato, previo appuntamento, per l’accesso alla rete di internet e all’uso dei cellulari, per sentirsi meno isolati nel mondo digitale e imparare a connettersi senza più difficoltà. Iscrizioni ai corsi tramite il sito del Comune di Sesto.