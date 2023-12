We-Hope, a Firenze la rete per 'empowerment' di donne in difficoltà

Firenze, 6 dicembre 2023 - Una nuova rete di servizi per l'empowerment femminile, per garantire un sostegno completo e gratuito alle donne in situazioni di bisogno nell'area metropolitana di Firenze, fornendo servizi multilingue: si chiama We-Hope, ed è stata presentata oggi dalle associazioni Acisjf Firenze, Nosotras Onlus, Progetto Arcobaleno, ItaliaHello, Gli Anelli Mancandi e Le Curandaie, con il contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie insieme a Unicoop Firenze attraverso la donazione di assorbenti a marchio Coop. We-Hope offre sportelli di ascolto e consulenza, corsi e iniziative che spaziano da assistenza legale a supporto sanitario, dall'orientamento lavorativo e formativo all'accesso a beni materiali essenziali. Per garantire un supporto completo e inclusivo, saranno disponibili brochure informative in arabo, inglese, francese, italiano e spagnolo. Il nuovo progetto beneficia del finanziamento della Regione Toscana mediante i contributi al Terzo settore. "E' stata proprio questa la novità che come Regione abbiamo introdotto quest'anno per i contributi ai progetti in ambito sociale - ha affermato l'assessora al Welfare Serena Spinelli -, ovvero la richiesta ai soggetti del terzo settore di fare rete e di costruire sinergie, in modo da generare azioni più forti e più capaci di incidere positivamente sulle nostre comunità. Una sfida che anche in questo caso è stata raccolta positivamente con un progetto che si pone importanti obiettivi".