Un invito che fa discutere. Il podcast anti truffe on line con Wanna Marchi e la figlia

Firenze, 30 novembre 2023 - L’ex regina delle televendite, Wanna Marchi, insieme alla figlia Stefania Nobile, ospiti della puntata di ’Unifi life: il podcast che racconta l’università’. E’ un’iniziativa studentesca, un approccio alle tematiche di interesse culturale, che caratterizzano questo nuovo spazio finanziato dall’Ateneo di Firenze autogestito dai suoi due curatori: gli studenti Matteo e Jacopo.

Un invito che può far storcere la bocca, visto il contesto e il passato della Marchi e della figlia: dalle stelle dei soldi a palate con le televendite, alle stalle dei processi dopo le accuse - e le condanne - e il tramonto del suo impero. "Abbiamo affrontato con Wanna e sua figlia l’evoluzione delle vendite dalla radio alla televisione e oggi social media, concentrandosi sulla diversità di queste nuove tecnologie" dice Matteo Gradi, una delle voci del podcast.

E perché proprio lei? "Abbiamo deciso Wanna, che le truffe le ha quasi inventate, per affrontare un tema delicato per noi ragazzi che spesso cadiamo in inganno", risponde il conduttore del podcast. Insomma, una consulenza della regina delle truffe per combattere le truffe. Che oggi non sono più gli scioglipancia miracolosi o le pozioni anti malocchio del (finto) mago Do Nascimiento delle televendite che resero personagggi la Marchi e la Nobile, ma comunque qualcosa di simile, sui social, esiste ancora: pillole che curano il cancro o tisane che promettono fisici da pin up. Oppure oggetti del desiderio che però, a casa, non arrivano mai. "Abbiamo parlato anche sulla docu-serie Netflix che racconta la vita di Wanna, dal successo con le televendite, alla grande alleanza con la figlia, la condanna, il carcere e la sua vita oggi", conclude Gradi.