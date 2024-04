Wander and Pick. L’inaugurazione del parco di tulipani

Anche Calenzano ha il suo ‘tappeto’ floreale. Pochi giorni fa è stato infatti inaugurato, alla presenza del sindaco Riccardo Prestini e dell’assessore all’Ambiente Irene Padovani, il campo di tulipani "Wander and Pick" nell’area verde di via del Molino, esito finale dell’adesione del Comune al progetto dell’associazione Le Tribù della Terra Pacme ong per il quale, grazie alla collaborazione di diverse associazioni cittadine, sono stati messi a dimora quasi 30mila bulbi di tulipani e narcisi di 60 varietà diverse. Il campo è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19. L’ingresso è a offerta libera: chi lo desidera, può anche cogliere i tulipani, con un contributo di 1 euro a stelo. Durante i giorni di apertura sono fissati diversi eventi. Il calendario delle attività, disponibile sul sito del Comune), prevede fra l’altro merende con i cestini a , laboratori di acquerelli per adulti e laboratori con le tempere per i bambini.