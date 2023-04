Volotea inaugura la base di Firenze, settima in Italia con 12 nuove rotte "Peretola strategico per lo sviluppo"

Volotea ha inaugurato ieri a Firenze la sua settima base italiana, 19a a livello europeo. Da Peretola sarà possibile decollare verso 7 mete all’estero e 5 destinazioni domestiche, 8 delle quali esclusive: una proposta che fa di Volotea la prima compagnia per numero di tratte in vendita da Firenze. Per il 2023, il vettore opererà circa 2.100 voli, pari a 324.000 posti in vendita. Firenze "gioca un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo a livello internazionale", ha dichiarato Valeria Rebasti (nella foto), Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, sottolineando che con la nuova base "si concretizzano a Firenze numerose posizioni lavorative tra piloti e personale di bordo, senza dimenticare le ricadute economiche generate dai nuovi flussi turistici in transito dallo scalo".