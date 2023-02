Volotea annuncia un nuovo volo: da ottobre il Firenze-Amburgo

Un aereo Volotea

Firenze, 15 febbraio 2023 – Volotea annuncia una nuova rotta dall'aeroporto “Vespucci” di Firenze: a partire dal 10 ottobre decollerà il nuovo volo alla volta di Amburgo. Il collegamento, operato in esclusiva da Volotea, avrà due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Con l’annuncio della nuova rotta, salgono a 12 le destinazioni servite dal vettore in partenza dall’aeroporto di Firenze, 7 internazionali e 5 domestiche, per un totale di oltre 2.000 voli e circa 325.000 posti in vendita. Ad oggi Volotea si attesta così come prima compagnia per numero di destinazioni in vendita dall’Amerigo Vespucci.

La compagnia ha già annunciato di aver scelto Firenze come sua settima base italiana: con l’apertura della base, in programma per aprile, la low-cost allocherà al Vespucci un Airbus A319 e concretizzerà numerosi posti di lavoro diretti e indiretti.

“A partire dal prossimo 10 ottobre, in partenza dall’Amerigo Vespucci si aggiunge il nuovo volo, operato in esclusiva da Volotea, alla volta di Amburgo, una tra le più vivaci città della Germania - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Approfittando dei nostri collegamenti, i passeggeri toscani potranno organizzare una vacanza o uno short-break alla scoperta di Amburgo, una città cosmopolita, adagiata sulle rive del fiume Elba e ricca di fascino. Siamo certi che il nostro bouquet di voli da Firenze conquisterà un numero sempre maggiore di viaggiatori, proponendo orari di volo comodi e offrendo collegamenti, diretti e a prezzi competitivi, verso numerose destinazioni domestiche e internazionali”.

“Siamo molto soddisfatti del rapporto di fiducia costruito con Volotea che, con l’annuncio di questa ulteriore rotta, ha confermato ancora una volta il suo impegno nel voler rafforzare la rete di collegamenti tra Firenze e il resto d’Europa” – ha dichiarato Toscana Aeroporti.

Per il 2023, saranno disponibili 12 collegamenti da Firenze: 5 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), 5 alla volta della Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Germania (Amburgo).