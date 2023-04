Volete diventare giudici popolari d’Assise? Ecco come candidarsi

Riaprono gli elenchi per fare i giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello e anche i residenti di Figline e Incisa possono entrare a farne parte con domande da presentare entro il 31 luglio. Il giudice popolare è qualsiasi cittadino italiano chiamato a seguito di estrazione a sorte dall’elenco delle liste di una delle due corti. Per poterne fare parte, occorre avere cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età compresa tra i 30 e i 65 anni; titolo di studi almeno di scuola media per la Corte d’Assise e diploma di superiori per l’Appello. Non possono iscriversi alle liste i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. Gli elenchi si rinnovano ogni due anni ed è previsto un compenso giornaliero e un rimborso spese per chi viene chiamato ad esercitare questa funzione direttamente dal Tribunale competente. Le domande, da compilare su moduli scaricabili dal sito del Comune, possono essere consegnate a mano in uno dei due sportelli FacileFIV in piazza IV Novembre 3 a Figline e o in piazza del Municipio 5 a Incisa o inviate per mail a [email protected] o Pec a [email protected]