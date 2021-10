Firenze, 18 ottobre 2021 - L'ormai sempre più probabile divorzio tra Vlahovic e la Fiorentina si riflette sui tifosi. Al termine della sfida persa dai viola contro il Venezia allo stadio "Penzo" per 1-0 c'è stato un momento di tensione tra gli stessi supporter e la squadra. La curva ha lanciato insulti contro il team. Uno dei bersagli è stato Vlahovic.

La squadra è intervenuta per cercare di calmare le acque ma gli epiteti che sono volati sono inequivocabili. In particolare i tifosi avrebbero accusato Vlahovic di volersi accasare contro la squadra nemica sportiva per eccellenza, la Juventus. Le tensioni sono avvenute al momento in cui la squadra è andata sotto il settore ospiti dove erano sistemati gli oltre settecento viola al seguito e che hanno sostenuto la squadra per tutta la partita.

La tensione è poi rientrata ma l'episodio non fa altro che testimoniare quanto il problema del possibile divorzio possa riflettersi su tutto l'ambiente.

