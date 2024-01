"Vivere per conto mio?. Qui è impossibile"

Ha 33 anni Samuele Tolu, è fiorentino e ha un sogno: andare a vivere da solo e comprare un giorno una casa tutta sua. Ma ora la priorità è quella di trovare un affitto sostenibile. Un sogno che è sempre più un miraggio a mano a mano che passano gli anni. "I canoni di locazione sono sempre più alti e prendere un appartamento in affitto è sempre più proibitivo". Samuele lavora al bar Arcobaleno di via Alamanni da due anni, prima con un contratto a tempo determinato e poi indeterminato. "Ma nemmeno questo basta, da mesi sono alla ricerca di una piccola casa ma quando chiamo mi liquidano tutti" dice. La risposta che, ormai da tempo, si sente dire Samuele è la stessa: "Ci dispiace ma preferiamo affitti brevi o studenti". "Nella maggior parte dei casi nemmeno mi rispondono e quando lo fanno – aggiunge – la prima domanda è: "Che lavoro fai?", poi: "Che contratto hai" e infine: "Sei solo?" per poi chiudere la telefonata. Oggi i proprietari chiedono almeno due buste paghe e una serie di garanzie che è davvero difficile potergli dare". Non solo. "Mi sono messo anche alla ricerca di una stanza perché ho 33 anni e vorrei andare a vivere da solo e non più con i miei genitori. Anche quelle sono diventate proibitive: ti chiedono 400-500 euro per una camera magari da condividere. Sto pensando di cercare un appartamento con una mia collega che sta avendo gli stessi miei problemi ma è veramente dura". Per Samuele bisognerebbe regolamentare i canoni di locazione: "Sono fiorentino e vorrei vivere la mia città ma così sarò costretto a spostarmi fuori".

Rossella Conte