VivaFiorenza nell’arte di Silvia Serafini

Mostra personale di Silvia Serafini (foto) da domani alla Stamperia d’Arte Edi-Grafica Firenze, in via San Niccolò 14 rosso, dal titolo #VivaFiorenza. L’inaugurazione sarà alle 17,30 e l’esposizione durerà fino al 10 maggio. L’artista, che dipinge da oltre 30 anni, esporrà anche le sue litografie. Diplomata nel 1982 in Grafica pubblicitaria e, nel 1984, in disegno e pittura presso l’Istituto per l’arte e il restauro “Palazzo Spinelli”, ha realizzato nel 2019 il palio e i paliotti del Calcio storico fiorentino.