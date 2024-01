Vittime della piena. Il convegno in memoria di Gianni Pasquini

Un convegno in memoria di Gianni Pasquini, rimasto vittima dell’alluvione dello scorso novembre. E’ quello organizzato da Avis Campi Bisenzio (associazione di cui Pasquini era consigliere) e Admo (Associazione donatori midollo osseo) il prossimo 20 gennaio alle 15 in sala consiliare sul tema ‘Sangue, piastrine, plasma e cellule staminali emopoietiche’. Tanti gli interventi previsti, fra cui quelli del presidente nazionale Avis, Giampietro Briola, e del presidente regionale Claudia Firenze. Ma soprattutto, come ha voluto ribadire il presidente dell’Avis campigiana, Adriano Rossi, "l’occasione per ricordare un uomo che era come un fratello. Una persona unica, se rapportata all’epoca che viviamo, e che non vogliamo sia dimenticata". Il ricordo di Rossi, poi, va a quei giorni drammatici, quando Pasquini, che del presidente dell’Avis è stato a lungo collega anche nelle Officine Galileo, è stato strappato alla sua famiglia dalla furia dell’acqua, provocando tanta commozione non solo nella sua associazione ma anche in tutta la comunità campigiana.

P.F.N.