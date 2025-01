Visite guidate per l’anniversario della riapertura

A un anno dalla riapertura del Complesso di Orsanmichele, sono organizzate oggi tre visite guidate, alle 10.30, alle 12 e alle 15, organizzate dal personale dei Musei del Bargello. Durante la visita sarà illustrata la storia dell’edificio e le vicende del museo, con i suoi capolavori valorizzati nel nuovo allestimento. Le visite guidate, comprese nel prezzo del biglietto e della durata di 40-45 minuti, inizieranno dalla Chiesa dove sarà possibile prenotarsi fino ad esaurimento posti (gruppo di max 20 persone).

Orsanmichele ha riaperto al pubblico il 19 gennaio 2024 dopo 400 giorni di lavori intensissimi di restauro, messa in sicurezza e riallestimento. Le visite guidate sono l’occasione per conoscere e apprezzare non solo l’originale storia del palazzo e le opere d’arte conservate nella Chiesa – dal tabernacolo dell’Orcagna alla Vergine col Bambino e Sant’Anna di Francesco da Sangallo - ma anche il rinnovato allestimento del museo.