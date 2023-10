Visita guidata in frantoio Fiesole: qualità e cibo toscano

Visite guidate, "aperiolio" e degustazioni gratuite per un pomeriggio all’insegna della qualità e del cibo toscano nell’innovativo frantoio Buonamini (via Montebeni,11) domani, dalle 16 in poi, con un menu a cura del Circolo la Montanina; mentre Vivoli porterà il gelato all’olio e il Forno Piazzetti fornirà il pane per le bruschette. Nell’occasione anche un’esposizione di Mariangela Bartoloni. Prenotazione via whatsapp al 327-6014855 o oleoturismo@buonamici.it.

Al Teatro Romano

il libro di Laconi

Oggi, alle 17, presso la Terrazza del Teatro Romano si terrà la presentazione del libro di Geia Laconi "Figlia dell’uomo tigre"; una di storia familiare, di ricerca delle proprie radici a cavallo tra Oriente e Occidente. Insieme all’autrice dialogherà la giornalista e scrittrice Francesca Tofanari. La presentazione è organizzata dal Comune,con la biblioteca, per la promozione e la diffusione della lettura.