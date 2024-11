Violenza sulle donne, il programma. Tutti gli appuntamenti del mese

Un mese ricco di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne. E’ quello organizzato dal Comune di Campi e che si concluderà il 30 novembre con un flash mob in pazza Fra’ Ristoro contro la violenza e per i diritti umani. Momenti clou saranno quelli del 24 e 25 novembre, data quest’ultima in cui ricorre la giornata. Il 24, alle 18, al Teatrodante Carlo Monni andrà in scena ‘Alfabeto al femminile: storie vere, storie di donne’ con gli attori di QuinteOFF e la regia di Valentina Cappelletti. A seguire ci sarà un momento di confronto in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze, Artemisia Centro Antiviolenza, il Comune di Campi e la Fondazione Accademia dei Perseveranti (il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad Artemisia). Il 25, invece, saranno tanti gli appuntamenti in programma: il via alle 15.30 con l’apertura, a cura della cooperativa sociale Chicco di Grano, della casa famiglia ‘Casa Aurora’. A seguire, alle 16.30, l’inaugurazione della mostra ‘1522’ di Filippo Benci e Operarte nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni. Subito dopo, in teatro, l’incontro con la cittadinanza e le scuole di Campi al quale parteciperanno Elisa Bongini di Artemisia e Silvana Moroni, attivista di Amnesty International Gruppo Firenze. La giornata si concluderà con una cena a sostegno di Artemisia presso il circolo Rinascita (prenotazioni ai numeri 345 2119003 – 389 9074250). "Ogni evento – dice Federica Petti, assessore alle pari opportunità - rappresenta una parte importante del percorso per costruire una società più giusta, rispettosa e sicura. E per ricordare l’importanza di contrastare ogni forma di violenza di genere, sensibilizzare la comunità e fornire strumenti di supporto alle vittime".