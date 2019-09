Campi Bisenzio (Firenze), 11 settembre 2019 - Un 19enne di Campi Bisenzio è stato denunciato per violenza sessuale dai carabinieri di Signa, intervenuti la scorsa notte in un circolo campigiano per un'aggressione patita da una ragazza di 14 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 19enne avrebbe baciato e palpeggiato la ragazzina prima che questa riuscisse a divincolarsi e chiedere aiuto. Il giovane denunciato è descritto dai militari come "verosimilmente affetto da disturbo della personalità".

Il giovane non si era allontanato dal circolo ed è stato denunciato a piede libero; sono in corso le indagini del caso volte a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.