"Violenza in fuori gioco", studenti ed esperti per uno sport più sicuro

Firenze, 15 maggio 2023 – Fischio d'inizio ed è subito "Violenza in fuori gioco", grazie all'evento organizzato dal Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana (Prst) che ha riunito oggi, lunedì 15 maggio, al Cinema Teatro La Compagnia (via Cavour n. 50/R) a Firenze, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e studenti provenienti da diverse scuole della regione.

Come ha spiegato la presidente del Prst Maria Vittoria D'Annunzio: ''Abbiamo deciso di affrontare questo tema, per lanciare un messaggio forte e chiaro, vogliamo impegnarci perché lo sport sia un luogo di svago, un'esperienza sana e non certo di violenza psicofisica''.

Sulla stessa lunghezza d'onda Leonardo Palla, lo studente che ha proposto questo evento, approvato all'unanimità dal Parlamento dei giovani. ''Diversi amici hanno affrontato situazioni sgradevoli nelle loro attività sportive, alcuni hanno perfino chiuso la loro esperienza agonistica per pressioni psicologiche, ma lo sport è per divertirsi e non per farsi male'', ha affermato.

I lavori sono proseguiti con interventi di psicologi, addetti ai lavori, rappresentanti di associazioni, delegati Uisp e Fgci, per accendere i riflettori sulle emozioni in campo, guardare alle discriminazioni nello sport, pensare insieme ad una alleanza vincente.

Il Parlamento è un organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana, che elabora proposte da presentare ai decisori politici - su temi di interesse e di attualità del mondo giovanile - per valorizzare il contributo dei giovani e renderli partecipi del progresso civile e sociale della comunità.