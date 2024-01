Picchia la madre, 38enne arrestato dai carabinieri

Scarperia e San Piero (Firenze), 8 gennaio 2024 – Continue richieste di denaro e maltrattamenti da parte del figlio, vessazioni che i genitori avevano già denunciato ai carabinieri: alla fine i militari di Scarperia hanno arrestato il 38enne di Scarperia e San Piero.

Il 6 gennaio l’uomo si è scagliato ancora una volta contro la madre, afferrandola al collo e sferrandole dei colpi con la mano in varie parti del corpo procurandole lesioni lievi, cosi come giudicate dal medico del 118 intervenuto dopo averla visitata. In quest’ultima circostanza i militari della Stazione di Scarperia lo hanno arrestato in flagranza contestandogli i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

Adesso si trova in carcere a Sollicciano.