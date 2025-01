Violenza e tensione sulla tramvia. Autista finisce in ospedale per aiutare una passeggera

Autista della tramvia aggredita per aver cercato di aiutare una passeggera. E’ successo ieri pomeriggio a bordo della linea T1, all’altezza della fermata Arcipressi. Tutto è nato per un’aggressione ai danni di una donna che stava viaggiando su Sirio, intorno alle 16,30. Il servizio è stato anche interrotto per circa 30 minuti. Sul posto, insieme ai sanitari, è intervenuta la polizia, mentre l’autista e la passeggera sono state portate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un passeggero del tram avrebbe dato in escandescenza aggredendo una donna che era a bordo del mezzo. L’autista a quel punto avrebbe cercato di difendere la passeggera aprendo la porta del gabbiotto per farla entrare, ma sarebbe stata colpita con un pugno.

Purtroppo non è il primo caso di violenza contro un conducente Gest. Anzi, dopo l’aggressione subita l’estate scorsa un autista ha deciso di cambiare lavoro. Ieri sera l’ad di Gest, Denis Ratto, è intervenuto condannando l’episodio: "Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla nostra collega che fa parte della famiglia di Gest che, con un atto coraggioso, ha cercato di aiutare un’altra donna aggredita in modo vile – ha dichiarato Ratto dopo essersi informato delle condizioni di salute della conducente – Nell’eventuale procedimento ci costituiremo parte civile e denunceremo per interruzione di servizio pubblico. La violenza, sia verbale che fisica, ai danni di persone che svolgono il proprio lavoro, non è accettabile e va sempre condannata. Ringraziamo le forze dell’ordine intervenute prontamente".

Sull’episodio interviene anche la sindaca Sara Funaro che esprime solidarietà: "Si tratta di atti gravi e inaccettabili: non è giusto che chi presta servizio venga aggredito mentre svolge il proprio lavoro".