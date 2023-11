Violenza domestica e di genere e legalità: a Firenze l'Inner Wheel organizza un incontro

Firenze, 27 novembre 2023 – Un evento dedicato alla sensibilizzazione e all’approfondimento della drammatica e discussa – soprattutto in questi giorni – questione della violenza sulle donne. È quanto è stato organizzato dalle socie dei tre Inner Wheel Club di Firenze la scorsa sera all’Hotel Villa Olmi, con la conferenza “Prevenzione e conoscenza oggi per essere libere domani”. Relatrici ed ospiti d’onore le avvocatesse Sabrina Bolognini e Benedetta Bisaccion. Bolognini ha parlato della disciplina del codice rosso, dell'importanza dei reati spia anche sulla base della propria esperienza di difensore, della prevenzione e della formazione degli operatori, chiudendo con alcune considerazioni di profilo culturale e insistendo sul significato dell'educazione sentimentale nei giovani “Tra i reati spia di un reato ancora più grave – sono state le parole dell’Avvocatessa Bolognini -, vi è lo stalking. Sul quale ho voluto soffermarmi con particolare attenzione anche per quanto riguarda la procedura di ammonimento, dopo l’approvazione al Senato - lo scorso 22 novembre - del d.d.l. contenente le disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.”

Benedetta Bisaccion ha invece concentrato il proprio intervento sugli effetti della tecnologia, dei reati che i nuovi mezzi di comunicazione favoriscono sempre nell'ambito specifico della tutela della donna, per evitare i quali è necessario un controllo più penetrante, sempre a scopo preventivo. A seguire la piéce teatrale “Ma mi voleva bene (bene da morire)”, di e con Cristina Maraucci e Michela Hope Stellabotte, e l’intervento musicale a cura della Professoressa Daniela De Santis del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, con le musiciste Sara Manresi al violino, Iulia Igoshkina al violoncello.