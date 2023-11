Violenza di genere contro le donne. Il progetto ’Viva vittoria’ porta 3mila coperte in Santa Croce

Tremila coperte in piazza Santa Croce per combattere la violenza sulle donne. E’ il progetto ‘Viva Vittorià: l’iniziativa dell’11 e 12 novembre. Le coperte sono state fatte da centinaia di persone, scuole, centri anziani, misericordie, associazioni sportive, comunità religiose. "Una installazione che mette in evidenza la forza e la resilienza delle donne - ha detto l’assessora Maria Federica Giuliani -. Un’iniziativa partita un anno fa che ha saputo creare una rete solidale a cui hanno aderito scuole, associazioni, istituzioni, donne e uomini uniti per dire basta alla violenza sulle donne. Il progetto ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica". "Un’iniziativa che ha un pregio enorme: fa rete e mette insieme tante realtà del nostro territorio - ha dichiarato l’assessora al welfare Sara Funaro -. Ringrazio le nostre amiche di Ailo, che si sono impegnate in prima linea".