Firenze, 23enne ferito al volto e con un polmone perforato: notte di paura alle Cascine

Firenze, 8 agosto 2022 - Notte di paura alle Cascine dove si è consumata l'ennesima aggressine, stavolta sembra per un movente di rapina. Ieri sera, 7 agosto, poco prima di mezzanotte, davanti alla sala bingo di viale degli Olmi, è stato trovato a terra, esanime, un peruviano di 23 anni con diverse ferite da taglio al volto e una più profonda nella schiena che gli ha perforato un polmone all'altezza di una scapola.

Secondo ricostruzioni della polizia , avrebbero agito almeno tre aggressori i quali hanno rapinato il portafoglio alla vittima. In base a valutazioni medico legali, al volto è stato ferito con arma da taglio, ma alla schiena dovrebbero averlo colpito con un cacciavite o un punteruolo.

Dal peruviano, che oltre che ferito era in stato di alterazione, non è stato possibile al momento avere una versione dei fatti. Il 23enne è stato ricoverato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso.