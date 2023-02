Violenza, appello di Nardella "Manifestiamo per la civiltà" Studenti di destra minacciati C’è chi pensa di cambiare scuola

di Iacopo Nathan Non si placano le polemiche in città dopo le botte di sabato scorso al liceo classico Michelangiolo. Dopo le aspre critiche del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara alla lettera della dirigente scolastica del Da Vinci, Annalisa Savino, che denunciava un clima di violenza generale tirando in ballo più o meno esplicitamente il governo nazionale, ieri sulla vicenda fiorentina è intervenuto perfino Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha parlato dell’importanza della civiltà come "diga" contro le prevaricazioni e la violenza. "La vediamo purtroppo sovente" ha osservato alludendo al caso del pestaggio, "violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, e in tante altre circostanze, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi". Intanto in città, dopo la solidarietà alla dirigente scolastica espressa nelle scorse ore, è tornato a parlare della vicenda il sindaco Dario Nardella, ripercorrendo i fatti degli ultimi sette giorni. "Il rischio di un’escalation di violenza è concreto. – ha detto il primo cittadino – La circolare della preside del liceo Da Vinci bruciata dagli esponenti del Blocco Studentesco è un fatto molto grave: sono gesti di intimidazione e violenza che oggi sono imperdonabili". E...