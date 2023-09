Viola park, rush finale. C’è l’ok alla fattibilità. Via libera a fine mese: "Bene l’iter accelerato"

L’obiettivo agibilità del Viola Park pare essere finalmente in dirittura d’arrivo dopo un percorso a tappe forzate. Se si sperava nel 13 settembre per il via libera all’accesso al pubblico nella cittadella sportiva, bisognerà attendere almeno fino alla fine di questo mese, sforando probabilmente di qualche giorno su ottobre per l’inaugurazione vera e propria. Ma la buona notizia per viola, società e tifosi, c’è tutta.

Dopo il ritiro della domanda di deroga inizialmente sollecitata dalla Fiorentina alla prefettura, la pratica è tornata in mano al Comune di Bagno a Ripoli per sanare le strutture difformi dal progetto iniziale e quindi ottenere il nuovo bene placito. Si attendevano dunque due momenti distinti: il parere della commissione pubblico spettacolo e il sopralluogo.

Il primo è andato a buon fine: ieri la commissione guidata dal Comune ripolese ha dato esito favorevole alla fattibilità del progetto del Viola Park. E una è fatta. Adesso bisogna aspettare a ruota i risultati dei collaudi delle opere di urbanizzazione effettuati dai progettisti della società nonché la chiusura del procedimento di sanatoria da parte del Genio civile, che ha ricevuto il 5 settembre tutta la documentazione da parte della Fiorentina.

Il Genio civile si deve esprimere in particolare su alcune difformità progettuali, come il box della guardiania all’ingresso della cittadella viola. Si ipotizza che la risposta da parte del Genio Civile arriverà tra il 18 e il 22 settembre. Tempi stretti ormai, dunque, che hanno portato già a fissare la data del sopralluogo della stessa commissione pubblico spettacolo insieme ai progettisti della Fiorentina: sarà il 28 settembre.

Se il risultato – come si immagina e spera – sarà positivo, allora l’iter per l’agibilità potrà andare dritto in goal. Poche firme e verifiche ancora e si potrà fissare la data dell’agognata inaugurazione al pubblico del Viola Park, tanto atteso dal presidente Commisso, dalla Fiorentina, dai tifosi e anche dai genitori i cui figli si stanno già allenando sui campini.

Proprio in questi giorni infatti non potendo accedere alla struttura, hanno creato grossi problemi di viabilità su via di Rosano per ‘spiare’ i loro ragazzi da bordo strada, tanto da costringere l’amministrazione a una ordinanza restrittiva di sosta e passaggio anche pedonale. Fatti che presto potrebbero diventare realmente acqua passata.

Plaude intanto il sì incassato dalla commissione pubblico spettacolo il primo cittadino di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: "E’ stato seguito – commenta con soddisfazione il sindaco – il percorso indicato fin dall’inizio dal Comune per uscire e accelerare rispetto all’iter di deroga che avrebbe significato tempi più lunghi".

