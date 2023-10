Viola e Sirio, i cani antidroga, scovano oltre 62 grammi di stupefacenti

Firenze, 7 ottobre 2023 – Viola e Sirio, i due cani antidroga della Municipale, ancora protagonisti. Gli agenti, grazie al fiuto di Viola, sono riusciti a recuperare oltre 62 grammi di sostanze stupefacenti. Anche l’amico Sirio non è stato da meno, visto che pure lui ha individuato alcuni grammi di droga.

Il primo intervento di Viola risale alla settimana scorsa. Giovedì pomeriggio era impegnata in una sessione di allenamento nel parco delle Cascine quando ha iniziato a segnalare insistentemente il tronco di un albero lungo controviale del viale degli Olmi, sul lato del Visarno. E infatti, a un’altezza di circa 1,80 metri da terra, gli agenti hanno trovato incastrato tra i rami un involucro di pellicola trasparente. All’interno, vari frammenti di hashish per complessivi 15,60 grammi.

Ieri mattina il secondo intervento, questa volta nella zona della Fortezza. Durante un controllo mirato, nei giardini lato fermata tranviaria Fortezza-Fallaci, Viola ha permesso agli agenti di scoprire una busta di plastica nascosta nel pozzetto sottostante un faretto lungo le mura. La busta conteneva hashish, del peso di 46,61 grammi, avvolto nella pellicola trasparente.

Sempre ieri il nucleo cinofilo ha effettuato controlli in alcuni giardini del Quartiere 4. In particolare, sono stati ispezionati quello di via del Saletto e quello di Giuntoli dove Sirio, all’interno di un casotto, ha rinvenuto alcuni grammi di hashish nascosti. In tutti i casi la sostanza è stata sequestrata.