Ville fiesolane, tornano le visite

Riprendono le "Visite ai Giardini delle Ville Fiesolane": si inizia con otto incontri nei pomeriggi del giovedì da aprile a giugno, per riprendere poi con altri otto a settembre e ottobre. Un appuntamento ormai consolidato e che riscuote un grande favore da parte del pubblico. L’iniziativa è promossa dal Comune di Fiesole, con la collaborazione dell’ Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, che mette a disposizione un professionista per illustrare ai partecipanti i luoghi della visita. Si inizia giovedì 11 con Villa Il Roseto per proseguire, a cadenza settimanale, con Villa La Torraccia, l Archivio Porcinai, Villa Schifanoia, Villa Peyron, Il Martello, Medici e Montececeri. A settembre si aggiungono anche Villa San Michele, la Torraccia e il Parco della Rimembranza. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero unico 055.055 lunedì antecedente la visita.