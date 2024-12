Villa Costanza, svolta sicurezza. Telecamere disponibili per i vigili

Le telecamere del parcheggio di villa Costanza presto nella rete di sorveglianza della polizia municipale. Sarà il tema della seconda riunione sulla sicurezza nell’area, che si terrà dopo a gennaio in Prefettura. Per queste feste sono state attivate misure in vista del maggiore afflusso di persone nel parcheggio come la guardiania diurna, l’incremento in orario notturno dei controlli mirati nelle zone del parcheggio considerate più a rischio. Ma la prossima riunione servirà sia per strutturare il servizio di controllo sia per affrontare il tema dell’integrazione delle telecamere già installate nell’area, gestita da una società concessionaria, con il sistema pubblico di videosorveglianza.

"Ci siamo lasciati – ha detto la sindaca Claudia Sereni – con la promessa di una convocazione di un tavolo successivo per valutare gli esiti, perché chiaramente bisogna trovare la giusta misura. Non solo, in quell’occasione prenderemo in mano anche il tema delle telecamere, che in questo momento ci sono e sono attive h24 però non hanno la tecnologia necessaria per essere in rete con le forze dell’ordine. Prenderemo col prefetto i provvedimenti giusti per rendere anche questo circuito disponibile per indagini e ricerche".

Il parcheggio scambiatore di Villa Costanza è un luogo unico per la rete autostradale nazionale, dove ogni anno fermano 85.000 bus di linea che scaricano complessivamente 2 milioni di passeggeri. Dopo le tante segnalazioni, si prova a intervenire per risolvere i problemi di microcriminalità.