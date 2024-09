Villa Costanza. Parte la sostituzione dei lampioni

Chiude per una notte l’uscita dell’area di sosta sull’A1

Villa Costanza est.

La zona che fa da parcheggio scambiatore con la tramvia, diventata punto di riferimento importante per cittadini, pendolari e turisti, deve essere sottoposta a lavori importanti.

Nello specifico gli operai saranno all’opera sui pali

della luce: c’è bisogno di manutenzione e di cambiare alcune lampade, per garantire una corretta visibilità e la relativa sicurezza di un’area sempre più utilizzata dai cittadini. Villa Costanza est si trova nel tratto autostradale tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, direzione Bologna. La chiusura avverrà nella notte tra giovedì e venerdì in orario 22-6. Nessun problema dunque per chi la usa di giorno, magari per prendere il tram e andare

a lavoro. Nel periodo di chiusura, per accedere comunque all’area

di parcheggio è possibile uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1, per rientrare dalla stessa stazione verso Roma. Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.

Insomma una serie di lavori mirata ad aumentare la vivibilità e la sicurezza dell’infrastruttura.