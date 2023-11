Metà treno, metà camion. Vigili del fuoco, arriva il mezzo bimodale. Ecco come funziona

Firenze, 25 novembre 2023 – Quando il soccorso viaggia sui binari. Sono state diffuse dai vigili del fuoco le immagini di un addestramento a bordo del mezzo bimodale, un camion autopompa perfettamente in grado di viaggiare sia su strada che sui binari.

Il nuovo mezzo bimodale dei vigili del fuoco

L’autopompa è progettata per fare in modo che, all’occorrenza, si abbassino i due assi con le ruote ferroviarie, in modo tale che l'automezzo diventi un "treno". Questo può aiutare i pompieri quando gli interventi, come spesso avviene, devono essere effettuati lungo i binari.