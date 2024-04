Novoli, vigile aggredito fuori da un locale finisce a terra privo di sensi: licenza sospesa

Firenze, 12 aprile 2024 - Il questore Maurizio Auriemma ha sospeso per 10 giorni la licenza di un pubblico esercizio fiorentino frequentato da persone già note alle forze di polizia. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione amministrativa e sociale della Questura di Firenze, è stato emesso a seguito di un’aggressione agli agenti della polizia municipale che, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuta nella tarda mattinata dello scorso 3 aprile nei pressi del locale che si trova nella zona di Novoli.

Sulla base di quanto ricostruito, una pattuglia del Reparto di Rifredi avrebbe notato uno scooter transitare a forte velocità in zona Novoli e fermarsi nei pressi di un locale. Gli agenti si sono quindi affiancati al veicolo chiedendo i documenti al conducente e quest’ultimo, almeno in un primo momento, si sarebbe dimostrato collaborativo. La polizia municipale, a seguito di accertamenti, ha scoperto che lo scooterista era senza patente di guida poiché revocata con sanzione da 5.100 euro, seguita dal fermo amministrativo di 3 mesi del veicolo.

I problemi sarebbero iniziati quando è emerso che anche il proprietario del veicolo, un parente del conducente che nel frattempo si era avvicinato, sarebbe dovuto essere sanzionato per l’incauto affidamento dello scooter a una persona senza patente. L’uomo sarebbe andato in escandescenza, aggredendo ed oltraggiando la pattuglia e a dargli manforte, sarebbero usciti anche dei clienti dell’esercizio.

Nella circostanza uno degli agenti sarebbe stato colpito con un pugno, finendo a terra privo di conoscenza. Per mettere un punto alla vicenda sono dovute intervenire altre pattuglie della municipale e della polizia di stato. Alla fine i due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di ulteriori accertamenti, uno degli arrestati e alcune delle altre persone identificate nell’ambito dell’episodio, sarebbero risultate già note alle forze di polizia. L’agente ferito è stato soccorso e portato in ospedale dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico con referto di alcuni giorni mentre il locale è stato chiuso.