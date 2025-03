’Vicinanza: Memoria Viva’ nelle celle dell’ex carcere. Ecco il percorso poetico sensoriale di Arcadia Ars In

Il Mad - Murate Art District di Firenze venerdì (dalle 14,15 alle 16,15) ospita la terza edizione di ’Vicinanza: Memoria Viva’, esperienza di teatro intimo e laboratorio a cura di Arcadia Ars In. Nelle celle dell’ex carcere delle Murate si sviluppa il percorso poetico sensoriale curato d Patrizia Menichelli (anche direttrice artistica del progetto) e Angela Trentanovi, con la collaborazione drammaturgica di Stephane Laidet e Giovanna Pezzullo della Inefable – Barcellona. Interpreti: Luca dal Pozzo, Arianna Marano, Patrizia Menichelli, Angela Trentanovi. Arcadia Ars IN ha sposato l’idea di trasmettere la memoria come qualcosa di vivo e pulsante, restituendola agli spettatori con un’esperienza di teatro immersivo sugli anni difficili tra le due guerre mondiali e sulla prigionia subita da tanti uomini per le loro idee proprio nei luoghi dove l’hanno vissuta.