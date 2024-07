Vicchio, strade al buio da giorni. Cittadini sul piede di guerra

A Vicchio, in zona stazione e lungo tutto l’abitato che si affaccia sulla Sp 551 ‘Traversa del Mugello’, da un’intera settimana l’illuminazione pubblica è fuori uso per un guasto. E alcuni cittadini della zona, tra i quali Emiliano Ticci, mettono in evidenza il disagio legato a questo disservizio: "Nonostante le numerose segnalazioni, al Comune, sui social, al numero verde dell’ente preposto ‘Engie’, tutto tace. E se già di per sé la strada non è certo delle più sicure – afferma Ticci –, con questa situazione uscire dopo il tramonto, per necessità o per diletto, equivale ad una vera e propria roulette russa. Speriamo in una rapida risoluzione". Contattato in merito, il sindaco Francesco Tagliaferri precisa che il Comune ha ripetutamente sollecitato il gestore intimando il ripristino e che ha risposto anche personalmente alle segnalazioni dei cittadini. E aggiunge: "Sono consapevole di questo problema, e dallo scorso lunedì ogni giorno ho sollecitato Engie, che però purtroppo non è stata capace di rimettere la luce nonostante che, da contratto, quando un intero isolato è senza illuminazione, avrebbero al massimo 24 ore per intervenire".

E, in questo caso, in effetti, la zona interessata è abbastanza ampia e soprattutto riguarda la trafficata Sp 551 e l’ingresso del paese, compresi gli attraversamenti per recarsi alla stazione ferroviaria. E aggiunge: "Anche stamani (ieri, ndr) siamo ripartiti con i solleciti. Applicheremo anche le sanzioni che sono nelle nostre facoltà. Purtroppo da un mese Engie ha cambiato ditta in appalto per le riparazioni, ed è diminuita la qualità del servizio che riesce a fornire. Valuteremo eventuali azioni per tutelarci". Poi, nel pomeriggio di ieri, è arrivato, sempre dal sindaco, un altro aggiornamento: "Finalmente sono riuscito a contattare l’ingegnere incaricato di Engie, mi ha detto che sul posto c’è una squadra al lavoro, per intervenire sul guasto, auspichiamo che sia risolto al più presto possibile".