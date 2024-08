Vicchio, riaperto il ponte in anticipo rispetto al previsto

Vicchio (Firenze), 7 agosto 2024 - Riapre in anticipo rispetto ai tempi previsti il ponte in località Ponte a Vicchio. Già da questo pomeriggio, 7 agosto, alle ore 15 è stato ripristinato il transito dei veicoli e dei pedoni. L’antico ponte è interessato da un complesso e articolato intervento di consolidamento e restauro finanziato per 500mila nell’ambito del Pnrr. La chiusura completa, dallo scorso 15 luglio, si era resa necessaria per effettuare specifici lavori di consolidamento, sostituzione delle zanelle, rifacimento del piano stradale e asfaltatura. Un periodo che ha comportato disagi per i cittadini.

Sottolinea soddisfatto il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri: “Riapre finalmente al traffico veicolare un'opera strategica per il nostro territorio, che aveva bisogno di un consolidamento strutturale e di una rivalorizzazione artistica. In questi due mesi estivi il disagio alla cittadinanza è stato evidente e fortemente avvertito, in collaborazione con la ditta, che ringrazio, abbiamo cercato di ridurlo il più possibile e di ottimizzare i tempi tanto da anticipare la riapertura totale rispetto al previsto. Un intervento importante di cui ci siamo fatti carico come Amministrazione comunale ereditando e portando a compimento i lavori iniziati con la precedente”. Il ponte, che ha subito nel tempo vari rimaneggiamenti mantenendo però inalterata la sua forma medioevale originaria, ha una portata fino a 18 tonnellate, con una carreggiata di 3,60 metri per un solo senso di marcia (regolato da semaforo).

Tra gli aspetti più significativi dell’intervento predisposto dal Comune e concordato con la Soprintendenza, il ripristino della muratura e la ricostruzione delle parti più ammalorate, il restauro con pulizia delle superfici e la posa in opera di nuova pietra, il consolidamento strutturale sia delle arcate e che della pavimentazione stradale, la realizzazione di armatura metallica, il taglio della vegetazione infestante, nuovo impianto di illuminazione pubblica. L’intervento va a consolidare il ponte e a valorizzarlo dal punto vista storico e architettonico: quindi maggior sicurezza e valore culturale. Per ridurre al minimo i disagi il Comune di Vicchio ha anche attivato un servizio straordinario gratuito di bus navetta a disposizione dei residenti che avevano necessità di raggiungere il centro del paese. Maurizio Costanzo