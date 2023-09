Vicchio: Piscine e Sicurezza al Centro del Consiglio - Focus su Lavori e Incidente

Piscine comunali al centro della seduta del Consiglio Comunale di Vicchio, prevista per questo pomeriggio alle 15. Grazie a un’interrogazione della lista civica Officina Vicchio 19, si parlerà infatti del brutto incidente accaduto nella struttura lo scorso 11 agosto. Quando un’esplosione, generatisi per una reazione chimica durante la miscelazione di cloro e altre sostanze usate per il trattamento dell’acqua, ha investito due bagnini. Sotto i riflettori anche l’effettiva preparazione dei due per maneggiare le sostanze. Poi si cercherà di ricostruire le fasi concitate seguite all’esplosione; e se siano stati immediatamente contattati i responsabili della piscina e degli addetti al salvataggio. Ma si chiederà conto anche dei tempi previsti per l’inizio dei lavori di ammodernamento della struttura, annunciati e finanziati con fondi Pnrr; e della tradizionale festa di fine estate, che quest’anno dalla piscina è stata spostata al campo sportivo Simone Margheri.

