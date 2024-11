Vicchio, donate nuove panchine al cimitero e sistemata la cappellina

Vicchio (Firenze), 4 novembre 2024 – A Vicchio generosità e collaborazione per un maggior decoro del cimitero del capoluogo. Sono state donate nuove panchine, è stata risistemata la cappellina, sono stati effettuati lavori di manutenzione. Sensibilità, generosità e sinergia hanno dunque restituito un maggiore decoro al cimitero comunale di Vicchio.

Questo è potuto accadere nel comune mugellano grazie alla collaborazione tra cittadini, aziende, il Comune di Vicchio e la parrocchia che hanno reso possibile una serie di interventi e attività di riqualificazione nel cimitero comunal. In particolare, l’azienda G&B Inox ha realizzato e donato otto panchine di design dalla struttura in acciaio con verniciatura eseguita dall’azienda Hamami.

Un altro intervento è stato fatto ad opera dell’impresa edile di Mosé Marchese e figlio, che ha provveduto ad effettuare vari lavori di sistemazione della cappellina, ed ancora, hanno offerto il loro contributo la ditta Butteri e Fabbri per i materiali, la ditta Gori Massimo per i vetri e l’elettricista Gianfranco Leoni riguardo all’impianto elettrico. Di aiuto e sostegno è stata la ferramenta Guidotti per le serrature, Fiorilandia e i cittadini Roberto e Sofia per la cura di fiori e aiuole.

Direttamente dal Comune vicchiese sono stati effettuati lavori di manutenzione generale, di sistemazione dei bagni e di sistemazione del parcheggio e del vialetto d’ingresso nonché di asfaltatura di parte dei vialetti interni, mentre la ditta PT Color ha curato il restauro del dipinto murale presente all’interno della cappellina.“Questo è l’esempio concreto di coinvolgimento e collaborazione che dà risultati, rimarcando quel senso di comunità e di attenzione a cui teniamo” ha sottolineato il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri. Che aggiunge: “Quella al cimitero del capoluogo è una prima azione di un percorso di riqualificazione e miglioramento del decoro che l’Amministrazione intende portare avanti gradualmente anche negli altri cimiteri vicchiesi. Come ci ha ricordato don Maurizio – ha aggiunto il primo cittadino del comune mugellano - i cimiteri sono luoghi di riposo dei defunti, ma sono anche luoghi di visita e di raccoglimento da parte dei familiari e per questo dobbiamo prendercene cura. Un grazie particolare a Sara e Andreola per essersi fatte promotrici di questa bella iniziativa”.

Maurizio Costanzo