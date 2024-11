Vicchio, i quattro Comitati di Partecipazione Territoriale sono realtà

Vicchio (Firenze), 22 novembre 2024 - Si è concluso il percorso per la ricostituzione dei 4 Comitati di Partecipazione Territoriale, come individuati dal regolamento comunale sugli istituti di partecipazione. Con una partecipazione complessiva di 115 cittadini, nelle assemblee di frazione svoltesi nei giorni scorsi, sono stati eletti i referenti - presidente e vicepresidente - di ciascun comitato. Il Comitato di Partecipazione 1 è rappresentato dal presidente Emilio Saccomani e dalla vicepresidente Carla Gabellini, mentre presidente e vicepresidente del Comitato di Partecipazione n° 2 sono, rispettivamente, Giovanni Scheggi e Guido Bonardi; del Comitato di Partecipazione n° 3 presidente è Alberto Spada e vice presidente Vilma Baggiani, mentre il Comitato di Partecipazione n° 4 è seguito dal presidente Alessandro Trotta e il vicepresidente Fabio Cocchi. Soddisfatta l’Amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Tagliaferri che afferma: “La rinascita dei comitati di frazione era uno dei punti del programma che tenevamo a realizzare nei primi giorni del mandato allo scopo di reincentivare la partecipazione nelle frazioni”. “Siamo particolarmente soddisfatti - aggiunge l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta - perché ci siamo riusciti dopo che negli ultimi 10 anni, prima per mancanza di candidati poi per mancanza di volontà della precedente amministrazione, questa opportunità era rimasta inespressa. Ora i cittadini la potranno sfruttare per rappresentare i problemi ma anche per elaborare e presentare proposte. Un'opportunità che potrà stimolare e favorire un dialogo costante con gli abitanti, essere più vicini". “A breve - annunciano il sindaco Tagliaferri e l'assessore Salsetta - convocheremo un’assemblea generale invitando tutti i comitati per uno scambio collettivo di idee e impostare il lavoro. Contiamo su questi presidi attivi per agire più efficacemente". E c’è già un progetto su cui i comitati potranno dire la loro, come anticipano il sindaco Tagliaferri e l'assessore Salsetta: "Partecipando a un bando abbiamo ottenuto 10 punti di copertura wifi, ne vogliamo attivare 8 nelle frazioni ed abbiamo valutato di far scegliere a ogni comitato due aree”.

Maurizio Costanzo