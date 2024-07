Vicchio, chiusura ponte: il Comune attiva servizio straordinario gratuito bus navetta

Vicchio, 17 luglio 2024 - Chiusura ponte a Ponte a Vicchio, il Comune attiva un servizio straordinario gratuito di bus navetta a disposizione dei residenti che hanno necessità di raggiungere il centro del paese. Sarà in funzione da martedì 16 luglio a venerdì 2 agosto, dal lunedì al venerdi con una corsa di andata Ponte a Vicchio-capoluogo alle ore 8,25 e una di ritorno capoluogo-Ponte a Vicchio alle ore 12. Servizio gratuito attivo dal lunedì al venerdì. Andata artenza ore 8:25 da Ponte a Vicchio, arrivo 8:45 alle scuole elementari. Ritorno partenza ore 12:00 alle scuole elementari (partenza effettiva solo in caso di fruitori). Arrivo 12:20 al Ponte a Vicchio. Sottolinea il sindaco Tagliaferri: "Con questa misura cerchiamo di andare incontro a tutti quei cittadini e cittadine che vivono questo periodo di disagio e difficoltà dovuto alla chiusura totale del Ponte a Vicchio per quattro settimane. Partiamo con una fase di sperimentazione che consentirà di verificare le necessità e la fruizione, e se servirà prorogheremo. Compatibilmente con il personale impegnato in altri servizi, uno sforzo che facciamo come Comune per andare a ridurre il disagio che alcuni vicchiesi più di altri potranno avvertire".Nella prima settimana di lavori che prevederanno la chiusura straordinaria del Ponte a Vicchio il passaggio pedonale sarà garantito a qualsiasi orario della giornata, anche durante gli interventi. Seguiranno comunicazioni per le successive settimane della chiusura straordinaria. Maurizio Costanzo