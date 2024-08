Vialetti, prati e fioriere. Scuola Vannini. Nuova vita degli esterni

Affidate le opere per la risistemazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia Vannini. L’intervento, per un preventivo totale di 170mila euro (poco più di 125mila per i soli lavori), è stato assegnato ad una impresa che ha proposto un ribasso d’asta del 16,54% sul costo stimato dei lavori con un importo, alla fine, di circa 111mila euro. Il progetto esecutivo, approvato nelle scorse settimane dalla giunta comunale prevede, tra l’altro, la demolizione della pavimentazione in cotto e porfido e la rimozione dei sampietrini presenti attorno alle fioriere e la realizzazione di un’area a prato insieme al ripristino della pavimentazione esistente ammalorata grazie a interventi puntuali di riparazione e al ripristino del percorso in ghiaia su tutta la viabilità interna che collega il cancello carrabile su via Chiostri con il cancello tergale della primaria De Amicis, da cui si accede anche alla palestra. Saranno inoltre riqualificate le fioriere attraverso, fra l’altro, la messa a dimora nuove specie piante in zolla o vaso fino ad una altezza di un metro. Prevista la piantumazione di quattro bagolarie di una siepe di alloro.