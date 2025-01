Viale Europa, mezzo sospiro di sollievo. Primi cantieri durante le ferie estive

Almeno una parte dei lavori che interesseranno la parte più a monte del viale Europa – quella per intendersi più prossima agli incroci con via Olanda e via San Marino – potrebbero coincidere con le ferie estive e cioè magri in periodi in cui già molte attività hanno le saracinesche abbassate per il break agostano.

Piccola consolazione, ma tutto fa in una zona che – più ancora che nel viale Giannotti – vede molti commercianti ’terrorizzati’ dall’arrivo dei cantieri della linea 3.2.1, quella che dalla fine del 2026 (pena la perdita dei finanziamenti europei) dovrà collegare piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. Insomma se come ipotizzato i cantieri arriveranno nella zona del viale Europa vicino all’imbocco del raccordo autostradale nella stagione calda qualche settimana di lavori potrebbe coincidere con le consuete chiusure delle attività.

Discorso diverso per il viale Giannotti dove i cantieri (che per la linea 3.2.1. seguiranno un criterio a ’macchia di leopardo’ e non consequenziale) arriveranno già tra una ventina di giorni. Saranno, com’è stato spiegato dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio che tra le altre cose ha ricordato che il Comune ha già pronti due milioni di euro per gli sgravi alle attivit che subiranno disagi, di impatto progressivo. Si inizierà quindi, si immagina, dagli interventi propedeutici poi gradualmente cambierà anche la viabilità e inizialmente ciò avverrà in piazza Elia Dalla Costa dove verrà istituito un unico senso di marcia dal viale Giannotti a via di Ripoli (lato chiesa) per recuperare alcuni posti auto.

Intanto la Vacs dovrebbe davvero essere ai nastri di partenza. L’entrata in serivizio della variante al centro storico che in questi giorni dove in questi giorni i mezzi di Sirio stanno ultimando la fase di pre-esercizio, è fissata tra una decina di giorni circa. La data ufficiale non c’è ancora ma dal 20 gennaio in poi, in teoria, ogni giorno può essere buono per il fatidico taglio del nastro di un’opera che ha creato non pochi grattacapi.