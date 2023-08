"Viaggiatori in treno senza aria condizionata a Valdisieve Mugello: un'estate da incubo"

Estate da incubo per i pendolari della Valdisieve e del Mugello. A denunciarlo è Giampaolo Giannelli - capogruppo di Centrodestra in consiglio comunale di Dicomano e componente dell’assemblea di Anci Toscana. "Un’estate da incubo – spiega – a causa di ritardi, treni vecchi e senza aria condizionata, e con nuovi treni che non arrivano e penali non applicate. Per tutta la stagione si sono registrati forti ritardi e cancellazioni, nonchè si è stati costretti a viaggi su vetture vetuste e senza aria condizionata. Ma è da anni che questa situazione va avanti. Registriamo con favore le prese di posizione di alcuni sindaci di sinistra, ma è imbarazzante e vergognoso il silenzio di chi ha competenza sul trasporto regionale, ovvero l’assessore Baccelli. Tra treni Blues che non arrivano – uno solo per ora viaggia sulla Faentina – e penali relative al contratto di servizio non applicate nonostante le tante sollecitazioni, la situazione per chi viaggia è sempre più preoccupante. Tutto questo in vista della riapertura delle scuole, che aggiungerà un carico maggiore ai già numerosi problemi attualmente irrisolti".

Leonardo Bartoletti