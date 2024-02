Viabilità e traffico. Lavori sulle strade. Disagi a San Martino

Via dell’Arrigo ancora chiusa per lavori. Per la sistemazione delle condutture del gas, fino al primo marzo c’è il divieto di transito nel tratto tra l’intersezione con via di Mosciano (Sp 98) in località Pian dei Cerri e l’incrocio con via delle Croci. In ogni fase di cantierizzazione degli interventi sarà garantito il passaggio dei residenti e dei frontisti. Di certo non mancano i disagi da parte dei residenti, ma anche degli automobilisti che sono diretti verso via delle Croci e devono scegliere itinerari alternativi che parlando di strade collinari comportano sempre un po’ di strada in più. Sempre restando in collina, a San Martino alla Palma stanno andando avanti gli interventi per la sistemazione della frana su via Calcinaia (in foto). Prima di riasfaltare sarà necessario consolidare il sottofondo con dei micropali e una colata di cemento che impedirà alla massicciata di franare una seconda volta. Sempre su questa frazione, con la soddisfazione dei residenti, è finita invece l’asfaltatura del tratto di via San Martino. La sistemazione della strada è stata fatta in due volte, il primo lotto fino all’intersezione con via di Legnaia, il secondo fino all’incrocio con via di Rinaldi.