Viabilità Continua la rivoluzione. Partono i lavori in piazza Accursio

Prenderanno il via domani, meteo permettendo, i lavori per la modifica del senso di marcia in piazza Accursio da Bagnolo, interventi che fanno parte del progetto di nuova viabilità nel centro storico di Impruneta approvato nel novembre scorso. Nei giorni successivi sarà poi attuata la relativa viabilità interna del parcheggio che verrà organizzata in settori per poter mantenere utilizzabili parte delle aree di sosta. Un’opera, questa, che fa parte di un disegno più ampio: "Con questi lavori- sottolinea infatti il sindaco Riccardo Lazzerini - proseguiamo il nostro percorso verso un centro storico di Impruneta più sicuro, vivibile e sostenibile. L’introduzione di nuove zone pedonali, parcheggi, restrizioni al traffico e la zona 30 chilometri orari solo alcuni degli interventi che renderanno il centro storico un luogo più piacevole per tutti: residenti, visitatori e commercianti. Vogliamo un centro storico più sicuro, ecologico e aperto a iniziative di ampio respiro, che valorizzi la nostra cultura e le nostre tradizioni, riequilibrando lo stato dello stesso rispetto ai comuni circostanti".

In particolare, le modifiche alla viabilità previste riguarderanno l’istituzione del senso unico di circolazione in p.zza Accursio da Bagnolo con immissione da via Vittorio Veneto e obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da via del Ferrone, il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Ferrone e l’intersezione con via Mazzini, con immissione da via del Ferrone e obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da via Mazzini e, infine, il divieto di sosta (a settori) a tutti i veicoli in piazza Accursio da Bagnolo per l’intera durata dei lavori, con rimozione forzata. Un pacchetto di disposizioni che potrebbe provocare qualche ‘intoppo’ alla circolazione: per questo l’amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti e "si impegna a monitorare costantemente l’andamento dei lavori e a comunicare eventuali disagi o modifiche alla viabilità".