Viabilità Commercianti in rivolta: "Introiti dei negozi? Calati del 40%"

Impruneta continua a dividersi sulla nuova viabilità nel cuore del capoluogo. Già prevista nel programma elettorale dell’attuale sindaco Riccardo Lazzerini, ha permesso di togliere le auto parcheggiate nella principale e simbolica piazza Buondelmonti. Piazzole di sosta sono state invece create ai lati delle vie che attraversano il centro storico, diventate a senso unico per far spazio al parcheggio.

Ma da quando è cominciata la rivoluzione del traffico, il paese si è spaccato tra favorevoli e contrari.

È ancora in corso una raccolta firme (attualmente sono 500 le sottoscrizioni raccolte) organizzata da alcuni cittadini, commercianti, ex consiglieri e il gruppo consiliare di opposizione Voltiamo Pagina, con gazebi mobili e punti fissi di raccolta in alcuni negozi: chiedono all’amministrazione di fare un passo indietro e ripristinare la vecchia viabilità.

In una a tratti accesa riunione tra i commercianti e l’amministrazione con Lazzerini e i membri della sua giunta, alcuni esercenti hanno lamentato un calo dei guadagni negli ultimi tempi anche del 40%. "I clienti non trovano parcheggio vicino e se ne vanno, preferendo comprare le sigarette o prendere il caffè nelle frazioni piuttosto che lasciare l’auto lontano" lamentano.

E c’è chi minaccia di licenziare dipendenti per carenza di lavoro o addirittura di chiudere. Qualcuno ha lanciato la proposta di rimettere almeno il doppio senso di marcia nelle strade del centro.

Ma l’amministrazione è certa della sua decisione. Più volte Lazzerini ha chiesto di aspettare un po’ prima di fare bilanci di breve termine. Il ricco programma di eventi dell’estate, ha ricordato alla riunione, attirerà gente anche da fuori Impruneta. Aumenterà dunque il flusso dei clienti, è sicuro il primo cittadino. I bilanci, dice, facciamoli tra qualche mese.

Nel frattempo il sindaco ha proposto di incontrarsi periodicamente con commercianti e artigiani per fare il punto della situazione passo passo. E a chi si lamenta della mancanza di posti auto, ha sottolineato che nel bilancio tra cancellati e aggiunti, sulle vie e in piazza Accursio ce ne sono 80 più di prima. Basta fare qualche metro in più a piedi. Ma le lamentele non si placano e son destinate a andare per le lunghe.