Via Tornabuoni accende il Natale a Firenze: pronte le luci più glamour della città

Firenze, 15 novembre 2023 – Venerdì 17 novembre 2023 alle 18 si accende il Natale in via Tornabuoni a Firenze. Verranno infatti accese le consuete luci che illuminano la celebre strada dello shopping fiorentino. Per l’occasione, saranno presenti in piazza Santa Trinita anche il sindaco Dario Nardella, i vertici della Confcommercio fiorentina, il presidente Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni, insieme agli store manager dell'area coordinati da Antonio Bossio. L'addobbo di quest'anno, offre un tripudio di luci arricchite da oggetti che richiamano la tradizione: eleganti pendenti luminosi a led di colore bianco sospesi tra i palazzi, intervallati da iconici pacchi regalo decorati con un fiocco rosso in vetroresina. In totale, 60 attraversamenti con 55.200 punti luce distribuiti su tutta la lunghezza della strada, 36 pacchi regalo con altrettanti 550 punti luce. Aprono e concludono la passeggiata più glamour della città, nel tratto compreso fra Santa Trinita e piazza Antinori, due grandi installazioni luminose a forma di pacco regalo, aperte e percorribili, nelle quali si potrà entrare per scattare una foto o girare un video ricordo immersi nell'atmosfera natalizia.