Via Tavanti, il condominio nel mirino. Raid ripetuti nella notte. Rubate sette biciclette dai garage

Ladri di bici per due notti di fila in un condominio di via Tavanti, allo Statuto. In totale sono almeno sette quelle rubate in questo doppio raid. Qualcuno si è introdotto in un piazzale dove affacciano una trentina di garage e li ha saccheggiati. "Mercoledì ci siamo accorti che erano entrati i ladri – racconta Ugo Yunes, uno degli sfortunati condomini – avevano forzato il cancello esterno, poi sono riusciti a entrare nei singoli box probabilmente facendo un falso contatto al meccanismo elettrico di apertura. A me hanno portato via due biciclette, una elettrica e una normale. Poi la sera alle 23 ci siamo accorti che erano tornati nuovamente e in quel caso mi hanno rubato la bici della bambina. In totale per me stimo un migliaio di euro di valore, ma ad altri condomini è andata pure peggio: un vicino aveva delle bici da corsa che valevano molto di più". Una delle ipotesi è che i ladri le abbiano portate via con un furgone.