Via Scarpettini, parcheggio al buio: "La zona è diventata insicura"

SESTO FIORENTINO

Il grande parcheggio di via degli Scarpettini ormai da anni è al buio: non ci sono lampioni ad illuminare le notti di una zona utilizzata per la sosta dell’auto da decine di persone. E si sa, dove non c’è luce, aumentano rischi di varia natura. Le uniche luci che permettono di vedere qualcosa tra le vetture, sono quelle messe a disposizione dal Tennis Club che affaccia proprio sull’area dedicata alla sosta. Con due fari, la società sportiva provvede da tantissimo tempo a garantire un po’ di sicurezza, ma a proprie spese. E onerose, visto l’aumento delle bollette degli ultimi tempI. Il gruppo consiliare della Lega di Sesto Fiorentino da anni chiede al Comune di provvedere all’installazione di un impianto di illuminazione adeguato e pubblico, che non continui a gravare sulle tasche del privato. Lo aveva fatto anche lo scorso anno, dopo che a febbraio Paolo, l’edicolante di zona, fu accoltellato durante una rapina per poche centinaia di euro. Questa zona, avevano detto i rappresentanti leghisti, "non è sicura da tempo e la mancanza di illuminazione aggrava il tutto".

C’è anche chi aveva chiesto, ben prima dell’episodio violento, di installare delle telecamere di videosorveglianza proprio su quel parcheggio. "Il Comune – ricordano oggi i consiglieri del gruppo Lega - aveva in diverse occasioni assicurato un intervento, l’ultima delle quali indicando come termine ultimo per la messa in sicurezza la fine del 2023. Ma questa promessa non è stata mantenuta". Il capogruppo in consiglio Daniele Brunori, la vicesegretaria Sabrina Fiorelli e il membro del Direttivo Comunale Vanni Sonni sono andati di persona al parcheggio per un sopralluogo di notte. E son rimasti avvolti nel buio.

"Nonostante le sollecitazioni da parte del nostro gruppo negli ultimi due anni, il Comune non ha ancora provveduto all’intervento promesso su questo importante spazio. Non è giusto che la luce continui a dipendere da due fari i cui costi e la manutenzione ricadono interamente sul Tennis Club e sul ristorante Open all’interno della struttura". Il gruppo "condanna fermamente questa mancanza di azione e sollecita il Comune di Sesto Fiorentino a prendere misure immediate per garantire la sicurezza di chi frequenta il parcheggio e del quartiere circostante".