Via Pasolini, code e disagi per i lavori

Rispetto all’inizio dei lavori la situazione è leggermente migliorata, anche per il maggior utilizzo di personale, ma sono comunque quotidiane, in particolare nelle ore di punta, le code lungo la battutissima via Pasolini nella quale sono in corso lavori di asfaltatura. Disagi per i quali torna a tuonare il capogruppo consiliare di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "La cosa che grida maggiormente vendetta – dice – oltre chiaramente ai disagi che deve affrontare ogni giorno chi deve andare a lavorare è che il Comune non fa da controparte, non si mette a un tavolo con la ditta cercando di risolvere la situazione. È necessaria una programmazione che, invece, non c’è stata". Le proteste si sprecano, anche via social, in particolare sul fatto che gli interventi non vengono effettuati di notte permettendo la normale viabilità il giorno. Al proposito, però, l’Amministrazione comunale fa sapere che "i lavori su via Pasolini hanno riguardato rotture dell’asfalto tali da non poter essere messe in sicurezza temporaneamente in vista del periodo estivo. Per l’occorrenza di diverse esigenze organizzative non è stato possibile pianificare i lavori in orario notturno e si sono, purtroppo, determinati dei disagi che la ditta ha cercato di mitigare il più possibile, sia pure con i limiti legati al fatto di trovarsi in una strada importante".

S.N.