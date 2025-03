Via Mariti, nuova rotatoria all'incrocio con via Giovanni da Empoli

Firenze, 2 marzo 2025 – L'area di via Mariti, a Firenze, è tristemente nota per il crollo del cantiere Esselunga che il 16 febbraio 2024 portò alla morte di cinque operai, Luigi Coclite, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri. A un anno da quel tragico fatto è stata apposta una targa in memoria delle vittime. E intanto i residenti chiedono più sicurezza anche nella vicina via Giovanni da Empoli. Dal punto di vista della viabilità qualcosa inizierà a cambiare dal 4 marzo: sarà realizzata una nuova rotatoria all’incrocio tra via Mariti e via Giovanni da Empoli. Previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta fino a fine maggio.